La Saint-Sylvestre à Moma Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

La Saint-Sylvestre à Moma Arles, 31 décembre 2022, Arles . La Saint-Sylvestre à Moma 12 Boulevard Victor Hugo Arles Bouches-du-Rhône

2022-12-31 – 2022-12-31 Arles

Bouches-du-Rhône EUR 40 40 La durée du vol sera de 12 mois, et tout au long du voyage vous seront distribués santé, bonheur, prospérité et amour.

Vos proches et amis sauront vous entourer pour profiter au mieux de toutes les joies qui s’annoncent.

Année 2023, attention au décollage…



Happy New Year @Moma

ENTRÉE + BUFFET + COCKTAIL DE BIENVENUE = 40€

RESERVATIONS OBLIGATOIRES !

Music by Ludovic Vidal Les passagers pour l’année 2023 sont appelés à la porte d’embarquement le 31 décembre à minuit. +33 7 62 06 77 05 https://www.facebook.com/photo/?fbid=147251658069621&set=a.110498951744892 Arles

dernière mise à jour : 2022-12-08 par

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Arles Adresse 12 Boulevard Victor Hugo Arles Bouches-du-Rhône Ville Arles lieuville Arles Departement Bouches-du-Rhône

Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

La Saint-Sylvestre à Moma Arles 2022-12-31 was last modified: by La Saint-Sylvestre à Moma Arles Arles 31 décembre 2022 12 Boulevard Victor Hugo Arles Bouches-du-Rhône Arles Bouches-du-Rhône

Arles Bouches-du-Rhône