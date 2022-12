La Saint Sylvestre à l’Aire d’Arles Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

La Saint Sylvestre à l'Aire d'Arles Arles, 31 décembre 2022, Arles . 25 Rue Porte de Laure L'Aire d'Arles

2022-12-31 – 2022-12-31

L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure

Arles

Bouches-du-Rhône EUR 55 55 Au programme : – Dîner by Numa Muller, sélection de vins by Bastien Ferreri

Music : Mimid 22h>00h30 / Greg le coiffeur 00h30>02h30

Entrée libre et gratuite à partir de 22h Projections by CLIP CLAP : sélection de clips cultes

A partir de 19h et uniquement sur réservation au 06.28.37.89.79. – L’aire d’Arles vous invite à « Réveillons nous ! », une soirée pour fêter en beauté la Saint Sylvestre. jonathan@laire.org +33 9 52 91 71 10 https://laire.org/ L’Aire d’Arles 25 Rue Porte de Laure Arles

