Bouches-du-Rhône EUR 70 70 Le 31 décembre retrouvez : animation musicale, dj set à partir de 20h30. Prix par personne : 70€ Réservation obligatoire au 06.15.63.33.63. La Meunerie restaurant présente : La soirée Réveillon nouvel an 2023 ! corentincarasco@gmail.com +33 6 15 63 33 63 La Meunerie Allée Du colonel Beltrame Arles

