La Saint Sylvestre à la Gallery Bistro Arles, 31 décembre 2022, Arles .

La Saint Sylvestre à la Gallery Bistro

12 Place Honoré Clair La Gallery Arles Bouches-du-Rhône La Gallery 12 Place Honoré Clair

2022-12-31 – 2022-12-31

EUR 99 99 Menu concert : au piano et au chant MR ABED Jean Pierre, à la guitare MR SALEM Antoine. Dans votre assiette: – Mises en bouche gourmandes – Huitres gratinées au sabayon de Champagne – Pressé de foie gras au Sauternes, chutney de figues et son pain d’épices au sésame – Langouste au beurre vanillé, légumes glacés et émulsion de Saint-Jacques – Trou normand à la poire – Civet de biche aux airelles mijoté à l’ancienne et son écrasé de pomme de terre à la truffe – Assortiment de fromages fermiers, confit d’oignons et mesclun à l’huile de noix – Délices gourmands du réveillon – Café et mignardises

Pour la Saint Sylvestre, La Gallery Bistro vous propose un menu très riche et varié et surtout une ambiance sublime.

lagallerysg13@gmail.com +33 4 88 09 04 24

