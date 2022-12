La Saint Sylvestre à Beef N Beer Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

La Saint Sylvestre à Beef N Beer Arles, 31 décembre 2022, Arles . La Saint Sylvestre à Beef N Beer Avenue de la Libération Beef n’Beer Centre commercial Leclerc Arles Bouches-du-Rhône Beef n’Beer Avenue de la Libération

2022-12-31 – 2022-12-31

Beef n’Beer Avenue de la Libération

Arles

Bouches-du-Rhône Au programme dès 20h :

BUFFET DE FÊTES (foie gras, huitres…)

BOISSONS A VOLONTÉ (bière, vin, alcool fort hors premium & champagne)

SHOW LIGHT – CONFETTIS

MUSIC BY DJ BUBU



Navette gratuite aller-retour

Formule all inclusive : 65€ en prévente jusqu’au 15 décembre, 80€ après cette date

Infos et réservation au 06.29.98.38.21 Envie de faire la fête en toute sécurité?La navette vous attend, directement chez vous, direction Beef N’Beer pour fêter le Réveillon 2023… +33 6 29 98 38 21 Beef n’Beer Avenue de la Libération Arles

