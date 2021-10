Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Finistère, Saint-Pol-de-Léon La Saint Pol – Morlaix Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Pol-de-Léon Finistère 49ème édition.

Nouveau : le Saint-Pol-Morlaix 21km devient la Saint Pol – Morlaix 22km, départ au pied de la cathédrale de Saint-Pol-de-Léon.

Bulletin d’inscription à compléter et renvoyer avec le 15 octobre 2021, 21h avec chèque d’engagement (à l’ordre de St-Pol – Morlaix) à l’adresse “St-Pol-Morlaix – BP 27 444 – 29674 Morlaix Cedex. Aucune inscription le jour de la course, aucun paiement en numéraire.

Bulletin disponible à l’office de tourisme de Saint-Pol-de-Léon.

saintpolmorlaix@wanadoo.fr +33 2 98 88 85 55 http://saintpolmorlaix.com/

