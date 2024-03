La Saint-Patrick s’invite au Chai d’Anthon’ Chai d’Anthon Vitré, jeudi 14 mars 2024.

La Saint-Patrick s’invite au Chai d’Anthon

Rendez-vous le jeudi 14 et vendredi 15 pour un programme

> Déco & ambiance Irlandaise

> 4 Bières pression irlandaises (The White hag)

> Wiskey Irlandais (Green spot..)

> Planches fromages à la bière et au Whisky

Samedi 16 Concert Folk & Rock .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 18:30:00

fin : 2024-03-15 20:00:00

Chai d’Anthon 94 Boulevard de Laval

Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne

