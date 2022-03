LA SAINT PATRICK Gabian Gabian Catégories d’évènement: Gabian

Gabian Hérault Gabian La tavernat fête la saint patrick. dj vincent vient vous faire danser au son d’un répertoire de musique celte. immersion totale dans le monde celtique. sur réservation. La Tavernat fête la Saint Patrick. DJ Vincent vient vous faire danser au son d’un répertoire de musique Celte. Immersion totale dans le monde Celtique. Sur réservation. +33 9 52 01 95 25 La tavernat fête la saint patrick. dj vincent vient vous faire danser au son d’un répertoire de musique celte. immersion totale dans le monde celtique. sur réservation. Gabian

