Saint-Chamond Centre Social et Culturel Lavieu Loire, Saint-Chamond LA SAINT PATRICK EN CONCERT Centre Social et Culturel Lavieu Saint-Chamond Catégories d’évènement: Loire

Saint-Chamond

LA SAINT PATRICK EN CONCERT Centre Social et Culturel Lavieu, 25 mars 2022, Saint-Chamond. LA SAINT PATRICK EN CONCERT

Centre Social et Culturel Lavieu, le vendredi 25 mars 2022 à 19:00

Urban Folky écume les scènes de Rhône Alpes Auvergne (festivals, St Patrick, bar, saisons culturelles…) avec leur musique rock celtique issue du répertoire traditionnel irlandais, breton, Gallois, écossais et avec des compositions inspirées de cette musique celtique… Crèpes, frites, hot-dog, bières, jus de fruits…

6€ adh, 9€ ext, gratuit mineur

URBAN FOLKY en concert Centre Social et Culturel Lavieu Saint-Chamond Saint-Chamond Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T19:00:00 2022-03-25T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Chamond Autres Lieu Centre Social et Culturel Lavieu Adresse Saint-Chamond Ville Saint-Chamond lieuville Centre Social et Culturel Lavieu Saint-Chamond