2022-03-17 17:00:00 – 2022-03-17 23:00:00

Fronsac Gironde Fronsac EUR Une bière bio en série limitée…une sortie conviviale et musicale…un jardin

Venez déguster la nouvelle bière des 3 tertres à l’occasion du St Patrick’s Day!

Restauration sur place “la frite à Ouin Ouin” : frites façon ch’ti, nuggets, saucisses, poulet à partir de 6€

Fronsac

