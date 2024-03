LA SAINT-PATRICK DE L’HYBRIDE ! L’hybride Lille, samedi 16 mars 2024.

LA SAINT-PATRICK DE L’HYBRIDE ! À l’occasion de la Saint-Patrick, L’hybride s’habille de vert et propose une plongée dans la récente production irlandaise en format court. Samedi 16 mars, 20h30 L’hybride Tarif : adhésion 1€ + entrée 4€ – sur place uniquement, pas de réservation.

Venez célébrer le pays du shamrock et du Leprechaun dans une ambiance aussi chaleureuse qu’un pub à Cork ou Limerick, et profitez-en pour tester vos connaissances lors d’un quiz spécial Irlande !

Dès 16 ans.

Durée du programme : 1h25 env.

► INFOS PRATIQUES

. Ouverture des portes : 19h (bar et petite restauration disponibles sur place)

. Projection : 20h30

Si vous n’êtes pas encore adhérent·e pour l’année 2023-2024 l’adhésion sera à régler sur place à votre arrivée.

→ Toutes les infos : https://lhybride.org/la-saint-patrick-de-lhybride-2024/

L’hybride 18 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320532484 http://www.lhybride.org [{« link »: « https://lhybride.org/la-saint-patrick-de-lhybride-2024/ »}] Lieu culturel dédié à l’audiovisuel, L’hybride a ouvert ses portes en 2007. Il propose trois soirs par semaine une programmation dédiée aux formes audiovisuelles indépendantes : court métrage, animation, expérimental, documentaire, transdisciplinaire (musique-image, spectacle vivant-image, arts plastiques-images). La convivialité et l’échange autour des œuvres se placent au cœur du projet, avec un espace original proposant un grand écran, un bar et des canapés, et de nombreuses rencontres avec des professionnels.