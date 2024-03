La Saint Patrick au Paddy Paddy Mullin’s Arles, dimanche 17 mars 2024.

La Saint Patrick au Paddy Paddy Mullin’s Arles Bouches-du-Rhône

C’est la Saint Patrick au Paddy !

Bières à foison. Comptoir extérieur et Clifden en concert pour une soirée de pure folie !



La Saint Patrick, plus grande fête de l’année chez nos amis Irlandais ! L’occasion de se réunir dans un vrai Irish Pub pour fêter l’Irlande, la bière et l’amitié !



Cette Année, c’est notre groupe d’Arlésiens FARAMAN qui vous fera danser dès 21H



STAND DE MAQUILLAGE et PHOTOGRAPHE GRATUITS



Concours de déguisement sur le thème de l’Irlande bien-sûr ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17

fin : 2024-03-17

Paddy Mullin’s 5 Boulevard Georges Clémenceau

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur paddymullins13@laposte.net

L’événement La Saint Patrick au Paddy Arles a été mis à jour le 2024-03-08 par Office de Tourisme d’Arles