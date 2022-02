La Saint-Patrick au Kraken Pub à Saint-Quentin Saint-Quentin, 17 mars 2022, Saint-Quentin.

La Saint-Patrick au Kraken Pub à Saint-Quentin Saint-Quentin

2022-03-17 22:00:00 – 2022-03-17 02:30:00

Saint-Quentin Aisne

0 0 Fêtez la Saint-Patrick au Kraken Pub le 17 mars de 22h à 2h30 !

1ère Partie – Grayssoker (Accordéon Techno/Punk)

Qui aurait un jour pensé qu’Accordéon et Techno feraient bon ménage ? Le nouvel ovni de la scène électronique française, Grayssoker nous prouve que tout est possible.

Armé de son looper et de ses pédales d’effets, le jeune inventeur fou torture l’instrument des Bals Populaires d’antan pour en extraire un son distordu et hypnotique digne des meilleures Teufs.

Sa performance Live DIY est résolument Punk et l’improvisation y a toute sa place. Grayssoker prolonge la pure tradition de cet instrument solo qui fait danser les foules.

Grayssoker est un multi-instrumentiste atypique mélangeant l’Accordéon et l’Électro. Après 10 ans de formation Classique et Jazz au conservatoire, il s’est ouvert au Rock et à la Musique Électronique. Il invente alors l’Accordéon Électrique (accordéon + pédales d’effets) qui ajoute une signature French Touch à ses compositions évoluant de la Techno à la Trap. Âgé de seulement 20 ans, Grayssoker s’est déjà fait remarquer par les médias (TF1, M6, France TV) et s’est imposé aux cotés de gros artistes internationaux : Ibrahim Maalouf, Hilight Tribe, Gojira, Les Tambours du Bronx, Igorrr…

2ème Partie – DJ Set Risbo (Techno)

Fêtez la Saint-Patrick au Kraken Pub le 17 mars de 22h à 2h30 !

1ère Partie – Grayssoker (Accordéon Techno/Punk)

Qui aurait un jour pensé qu’Accordéon et Techno feraient bon ménage ? Le nouvel ovni de la scène électronique française, Grayssoker nous prouve que tout est possible.

Armé de son looper et de ses pédales d’effets, le jeune inventeur fou torture l’instrument des Bals Populaires d’antan pour en extraire un son distordu et hypnotique digne des meilleures Teufs.

Sa performance Live DIY est résolument Punk et l’improvisation y a toute sa place. Grayssoker prolonge la pure tradition de cet instrument solo qui fait danser les foules.

Grayssoker est un multi-instrumentiste atypique mélangeant l’Accordéon et l’Électro. Après 10 ans de formation Classique et Jazz au conservatoire, il s’est ouvert au Rock et à la Musique Électronique. Il invente alors l’Accordéon Électrique (accordéon + pédales d’effets) qui ajoute une signature French Touch à ses compositions évoluant de la Techno à la Trap. Âgé de seulement 20 ans, Grayssoker s’est déjà fait remarquer par les médias (TF1, M6, France TV) et s’est imposé aux cotés de gros artistes internationaux : Ibrahim Maalouf, Hilight Tribe, Gojira, Les Tambours du Bronx, Igorrr…

2ème Partie – DJ Set Risbo (Techno)

contact@lekrakenpub.com +33 9 54 02 26 11

Fêtez la Saint-Patrick au Kraken Pub le 17 mars de 22h à 2h30 !

1ère Partie – Grayssoker (Accordéon Techno/Punk)

Qui aurait un jour pensé qu’Accordéon et Techno feraient bon ménage ? Le nouvel ovni de la scène électronique française, Grayssoker nous prouve que tout est possible.

Armé de son looper et de ses pédales d’effets, le jeune inventeur fou torture l’instrument des Bals Populaires d’antan pour en extraire un son distordu et hypnotique digne des meilleures Teufs.

Sa performance Live DIY est résolument Punk et l’improvisation y a toute sa place. Grayssoker prolonge la pure tradition de cet instrument solo qui fait danser les foules.

Grayssoker est un multi-instrumentiste atypique mélangeant l’Accordéon et l’Électro. Après 10 ans de formation Classique et Jazz au conservatoire, il s’est ouvert au Rock et à la Musique Électronique. Il invente alors l’Accordéon Électrique (accordéon + pédales d’effets) qui ajoute une signature French Touch à ses compositions évoluant de la Techno à la Trap. Âgé de seulement 20 ans, Grayssoker s’est déjà fait remarquer par les médias (TF1, M6, France TV) et s’est imposé aux cotés de gros artistes internationaux : Ibrahim Maalouf, Hilight Tribe, Gojira, Les Tambours du Bronx, Igorrr…

2ème Partie – DJ Set Risbo (Techno)

Kraken Pub

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2022-02-17 par