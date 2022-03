La Saint-Patrick au Castelbrac Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

À l'occasion de la célèbre fête irlandaise, détendez-vous au Salon Charcot dans notre ambiance musicale avec Francesco Il Mercante Vous pourrez notamment vous délecter de cocktails créés pour l'occasion et savourer notre carte dédiée. Cet événement est ouvert à tous, sans réservation Au bar de l'Aquarium : "Whiskey Dinner Experience" Il vous sera proposé un menu unique du Chef Julien Hennote (entrée, plat, dessert) au prix de 59€ TTC par personne, accords whiskey compris. Pour le dîner, la réservation est obligatoire et se fait au 02 99 80 30 00. Le menu Whiskey Dinner Experience est proposé uniquement au bar. La carte du restaurant reste disponible au restaurant Pourquoi Pas. Jeudi 17 mars 2022 – de 17h à 22h – Castelbrac contact@castelbrac.com +33 2 99 80 30 00 http://www.castelbrac.com/

