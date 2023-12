La Saint-Patrick anime Paris Catégorie d’Évènement: ile de france La Saint-Patrick anime Paris, 17 mars 2024 12:00, . Le dimanche 17 mars 2024

de 12h00 à 00h00

.Public adolescents adultes. payant Selon l’événement Le 17 mars, fête incontournable en Irlande mais pas que ! Découvrez le programme de cette journée festive. Les origines de la Saint-Patrick La Saint-Patrick est l’un des saints patrons les plus célèbres d’Irlande. La légende raconte que ce personnage a amené le christianisme en Irlande et a apposé le célèbre trèfle à quatre feuilles (symbole de chance) pour libérer l’île des serpents. Le 17 mars marquerait le jour du décès de ce saint et est considéré comme une fête religieuse depuis plus d’un millier d’années. Consultez notre programmation Contact :

