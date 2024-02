La Saint Patrick à Saint-Cyr Local associatif Saint-Cyr, samedi 16 mars 2024.

Le comité des fêtes de Saint-Cyr vous invite à fêter la Saint Patrick au local associatif le samedi 16 mars à partir de 18h. Au menu ; bœuf braisé façon irlandaise et ses accompagnements, Irish Apple Cake et sans oublier la bière ! et pour les enfants Hot dog, chips, Irish apple cake et caprisun. Sur réservation avant le 10 mars 2024. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 18:00:00

fin : 2024-03-16

Local associatif 13 Rue de la Mairie

Saint-Cyr 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté leslie7134@hotmail.fr

