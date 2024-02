La Saint-Patrick à Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains, lundi 11 mars 2024.

Du 11 au 17 mars

-Exposition Saint Patrick, entre mythe et réalité ,

En permanence, à la Galerie du cloître.

-Expo Le livre de Kells revisité , à la Basilique Saint Pierre.

-Semaine irlandaise. Aux horaires d’ouverture, CD, livres, musique, à la Bibliothèque.

-Cocktail à base de bière à la Brasserie Luxovienne, rue Cugnier.

-Boissons aux couleurs de la Saint Patrick, à la Brulerie Doillon, rue Cugnier

-Guinness et welsh, au Joa Casino, avenue des Thermes.

MERCREDI 13 MARS

L’heure du conte, spéciale Irlande, à 14h15. Inscription à la bibliothèque, gratuit, 03 84 40 14 96

SAMEDI 16 MARS

-Fête des brasseurs, de 10h à 20h, stands de brasseurs, food truck, exposition, artisanat, à la Brasserie Adomeit, rue des Lavoirs.

-Ambiance irlandaise, pétanque et fléchettes au bar le Chiquito, rue Jeanneney.

-Concert Arkhasis 21h. Brasserie Luxovienne, rue Cugnier.

DIMANCHE 17 MARS

-Journée irlandaise Stage de danse de 14h à 16h30, concert / bal irlandais de 17h à 19h30 avec le groupe Hop Corner. À l’Espace Frichet, payant. Inscription 06 78 07 08 23 ou folkophonie@gmail.com

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

-Marché de la bière, bières artisanales et locales.

De 15h à 21h Concerts avec The Irish Fever à 15h30, Ozzy and the Roasted Coasts à 18h30.

Parking de l’Espace Molière (accès par l’avenue Labiènus). Accès libre

Restauration en partenariat avec Joa casino.

-Concert Pat O’mey feat Bagad Brieg à 20h30, 5 €, réservation pôle culturel au 03 84 40 56 20, à l’Espace Molière. .

Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

