Loiret

La Saint Patrick à la brasserie des merveilles, 17 mars 2023, Boynes

2023-03-17 12:00:00 – 2023-03-18 00:00:00

Loiret La Brasserie des Merveilles fête la Saint Patrick ! A cette occasion, venez célébrer l’Irlande autour de bière artisanale, planches apéritives, cuisine à la bière, musique et bonne ambiance !

Plats au choix : joue de porc à la bière servie avec des pommes grenailles, émincé de poulet à la bières servi avec des pommes grenailles, saucisse paysanne servie avec des frites, desserts.

Réservation conseillée pour la restauration. resa.brasseriedesmerveilles@gmail.com +33 6 52 13 07 79 https://www.brasseriedesmerveilles.fr/?fbclid=IwAR0RNk5sp1lRdSpMoKVgh_c4r-TtOeKFIi5vFbzHT2lL6QLJDd_gIjSuT0A ©Brasserie des merveilles

