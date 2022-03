La Saint Patrick 2022 au V and B Brétigny ! V and B Brétigny Brétigny-sur-Orge Catégories d’évènement: Brétigny-sur-Orge

### L’un des rendez-vous clé de l’année chez V and B : la grande fête irlandaise de la Saint Patrick. Ce vendredi 18 mars, venez fêter cette soirée autour des bières phares de l’événement avec des activités et une ambiance typique Irish. Nous avons manqué les deux dernières St Patrick, 2 ans sans pouvoir vivre cette soirée tous ensemble et ce fut tellement long que l’on a décidé de fêter ce retour dignement ! ### Au programme : * Concert irlandais avec les Irish Drunken Frogs ! Retrouvez-vous autour d’un verre pour savourer la musique irlandaise que distille ce trio essonnien en acoustique. Convivialité et musicalité garantie… * Show de Cornemuses et grosse caisse, 5 joyeux copains qui vont enflammer le V and B ! Ils font partis du 91st Gâtinais Highlander Pipeband situé à Moigny / Ecole * 2 Food trucks pour contenter les estomacs de tout le monde * Nous prévoyons une surprise pour tout ceux qui se présenteront avec un trèfle à quatres feuilles lors de cette soirée – Bonne chance ! En plus de tout ça, nous allons décorer le bar aux couleurs de l’Irlande, la terrasse sera agrandie, nous proposerons des boissons irlandaises, la team derrière le bar sera habillé aux couleurs de l’Irlande et les couleurs du drapeau seront représentées. **[JOUR pour JOUR]** Un drôle d’anniversaire à fêter aussi car deux ans après, les lieux de convivialité que nous sommes vont pouvoir accueillir à nouveau tous ceux souhaitant partager un bon moment ! La fin du pass sanitaire et du port du masque dans nos bars, à partir du 14 mars, sera une excuse de plus pour fêter cet St Patrick avec nous ! + d’infos sur l’événement Facebook : [ST PATRICK 2022](https://fb.me/e/4pxHwCFix)

Entrée gratuite, sans réservation, déguisement conseillé, bonne humeur obligatoire ;)

Concert, show cornemuse, Guinness et boissons irlandaises pour une ambiance de folie pour vivre le retour de cette fête irlandaise après 2 ans d'absence…

2022-03-18T18:00:00 2022-03-18T23:00:00

