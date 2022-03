LA SAINT-PATOCH’ – NUIT IRLANDAISE Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

LA SAINT-PATOCH’ – NUIT IRLANDAISE Toulouse, 19 mars 2022, Toulouse. LA SAINT-PATOCH’ – NUIT IRLANDAISE Rue Louis Bonin L’USINE À MUSIQUE Toulouse

2022-03-19 – 2022-03-19 Rue Louis Bonin L’USINE À MUSIQUE

Toulouse Haute-Garonne Rien que pour vous, la Saint Patoch’ est née avec THE concept parfait, étudié pour que votre gosier asséché de 2 années sans fêtes soit réhydraté comme il se doit !

20h30 : Jam session irlandaise où tous les zikos sont bienvenus pour buffer en toute amitié. Si vous êtes sage, les Booze Brothers (si, si, vous avez bien lu), viendront poser une fesse sur le rocking chair vibrant avec leurs instruments pour encore plus mettre le bazar !

22h00 : Concert des Booze Brothers – Rock celtique pulsé bien arrosé de bière brune

0h00 : Concert d’Eolya – Tribal Celtique épuré transcendantal bien perché sur les cimes dansantes La Navette du Bouc GRATUITE est de retour ! Elle vous transportera aller-retour de l’arrêt de Métro “La vache” à l’Usine à Musique toutes les 30 mn !

Parce qu’une soirée bien arrosée mérite qu’on prenne soin de vous et que vous rentriez tous en sécurité. Vous aimez la musique celtique, festive, genre qu’on écoute dans les pubs en Irlande ? Vous avez envie de fêter la Saint-Patrick dans une ambiance sympatoche ?

