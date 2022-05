La Saint-Jean en 2CV Frayssinhes Frayssinhes Catégories d’évènement: 46400

Frayssinhes

La Saint-Jean en 2CV Frayssinhes, 25 juin 2022, Frayssinhes.

2022-06-25 09:00:00 09:00:00 – 2022-06-26

Frayssinhes 46400 Frayssinhes SAMEDI 25 JUIN

09 h 00 Arrivée à Frayssinhes

Petit-déjeuner offert

10h00 Départ vers Puybrun avec road-book

12h30 Arrivée à Puybrun

Exposition de 2CV

Déjeuner* sur la place du village proposé par le restaurant des Arts

15h30 Départ vers Frayssinhes

16h30 Bourse & Jeux

18h00 Apéritif & Dîner*

Concert live / soirée dansante organisé par « la Clef des arts aux champs », participation libre DIMANCHE 26 JUIN

09 h 00 Petit-déjeuner offert

Départ de Frayssinhes avec road-book

Frayssinhes

dernière mise à jour : 2022-05-25

