La Saint Jammoise Saint-Jammes, 12 juin 2022, Saint-Jammes.

La Saint Jammoise Saint-Jammes

2022-06-12 07:30:00 – 2022-06-12

Saint-Jammes Pyrénées-Atlantiques Saint-Jammes

8 EUR VTT circuits balisés : 20 km et 350 m D+, 30 km et 600 m D+, 40 km et 850 D+

VTT Famille sur les parcours marche : 9 ou 11 km

GRAVEL circuit NON balisé (trace GPS) : circuit 66 km 900 m D+. Circuit Gravel uniquement sur trace GPS après inscription en ligne OBLIGATOIRE (site HelloAsso) pour recevoir le fichier GPX 48h avant. (billetterie ouverte à partir du 15 Mai).

Rando Course non chronométrée/Marche : 9 km, 68 m D+ ou 11 km , 85 m D+

Départs : Départ VTT 40 et GRAVEL 8h00, Départ: VTT 30 à 8h15, Départ VTT 20km à 8h30, Départ VTT Famille 8h45, Départ marche/course à 9h00

Inscription en ligne ou sur place, sauf Gravel : uniquement en ligne.

saint jammes VTT

Saint-Jammes

dernière mise à jour : 2022-04-26 par