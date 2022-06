La Saint Hervé La Roche-Maurice, 18 juin 2022, La Roche-Maurice.

La Saint Hervé La Roche-Maurice

2022-06-18 – 2022-06-18

La Roche-Maurice 29800

« La Saint Hervé » est organisée par l’association « L’art en fusion » (29800 la Roche-Maurice).

Un premier événement gratuit, avec le soutien de la communauté d’agglomération du pays de Landerneau Daoulas.

Dans un premier temps, L’art en fusion, invite petits et grands,de tous horizons, à adresser (par mail ou dans la boite aux lettres de la mairie) des dessins.

Des dessins représentant soit un personnage, ou bien un moment du conte « Hervé et Jeanne », (écrit par Amélie Salaün et illustrè par Karel Leon).

Un conte inspiré de l’histoire du château Roch Morvan, notamment des seigneurs de Léon.

Suite a la récolte de dessins, une fresque de 3m ×2m sera inaugurée le 18 juin 2022.

Lieu : place du château a La Roche Maurice.

Buvette, restauration et petites animation en continu.

Programmation :

Dés 14h : Lecture du conte Hervé et Jeanne toutes les 40 minutes.

17h45 : représentation scénique par les adolescents de L’art en fusion.

19h : Inauguration de la fresque Géante.

21h : Concert avec le groupe ECHO.

Dès 21h, le groupe ECHO apportera fraîcheur et Originalité !

Effectivement, ECHO est un groupe Brestois, qui vous entraîne dans son univers Rock & Roots, mais pas que…

Naît en 2018, de rencontres dans les cafés concerts-Brestois.

Sa formation actuelle est composée en 2 guitares, basse, batterie, saxophone, clavier et chant.

Depuis 2020 le groupe a travaillé à l’enregistrement en autoproduction, de son premier album « L’air du temps », disponible à la vente à partir du 1er juin 2022.

En bref, musicalement, ECHO, c’est des rythmes entraînants et des chansons dans lesquelles chacun peut se retrouver.

La plume est engagée, décalée ou plus légère.

Par ailleurs, le répertoire a été monté sous forme de spectacle, traitant avec sincérité et délicatesse des émotions soufflées par la vie et le monde qui nous entoure, le tout avec humour, dérision ou engagement.

Guitare : Serge Talarmin

Basse : Benjamin Peronne

Batterie : Jefferson Jean Baptiste

Clavier : Marc Rigolot

Chant : Marlène Hery

lartenfusion@outlook.fr

La Roche-Maurice

