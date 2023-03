La Saint Georges au Domaine Verret Au Domaine Verret, 22 avril 2023, Saint-Bris-le-Vineux Saint-Bris-le-Vineux.

La Saint Georges au Domaine Verret

2023-04-22 – 2023-04-22

A cette occasion, Bruno Verret et son équipe feront découvrir au public l’histoire du domaine, son vignoble, ses méthodes et ses vins. Le domaine offrira notamment la possibilité rare de déguster des vins sur cuve et sur fût, issus des différentes appellations qu’il exploite. Avec plus de 60 hectares en production, 9 cépages différents, la maison cultive la diversité et propose une gamme de vins variée, reflet des riches terroirs bourguignons.

Au programme de cette journée : Visite commentée et dégustation / Traditionnel casse-croute bourguignon / Dégustation dînatoire autour de concerts.

dverret@domaineverret.com +33 3 86 53 31 81 http://www.domaineverret.com/

Au Domaine Verret 14 Rue de Champs à Bailly Saint-Bris-le-Vineux

