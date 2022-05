La Saint Cricquoise – Trail des fêtes Saint-Cricq-Chalosse, 31 juillet 2022, Saint-Cricq-Chalosse.

La Saint Cricquoise – Trail des fêtes Saint-Cricq-Chalosse

2022-07-31 08:00:00 – 2022-07-09

Saint-Cricq-Chalosse Landes Saint-Cricq-Chalosse

Trail de 9 km pour 190 m de D+ et Trail de 14 km pour 320 m de D+ dans la campagne Chalossaise qui permettrons de découvrir que notre beau département des Landes n’est pas plat . Ravitaillement prévu sur chaque parcours ( 1 pour la distance la plus courte et 2 pour la plus longue ) . Récompense du scratch masculin et féminin et 1er de chaque catégorie . Pas de cumul scrath et catégories .

Randonnée sur le parcours du trail de 9 km ouverture et accessible à tous .

Organisée dans le cadre des fêtes patronales de notre charmant village , bonne ambiance assurée

Repas d’après-course ouvert à tous.

Trail des fêtes :

2 distances chronométrées 9 et 14 km. Marche non chronométrée de 9km.

Saint-Cricq-Chalosse

dernière mise à jour : 2022-05-20 par