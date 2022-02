La saint cochon – sortie en petit train le coni’fer Les Hôpitaux-Neufs Les Hôpitaux-Neufs Catégories d’évènement: Doubs

Les Hôpitaux-Neufs

La saint cochon – sortie en petit train le coni'fer Les Hôpitaux-Neufs, 16 février 2022, Les Hôpitaux-Neufs.

2022-02-16 – 2022-02-16

Les Hôpitaux-Neufs Doubs Les Hôpitaux-Neufs 8 EUR Promenade en locomotive à traction diesel jusqu’au site de Fontaine Ronde.

Nos bouchers font vivre en partie (le cochon n’est pas abattu, ni dépecé à Fontaine Ronde) cette tradition paysanne. Découpe, fabrication de saucisses, boudins…possibilité d’achat de ces produits.

Pas de réservation, le billet ne garantit pas une place assise. Prévoir d’arriver 15 minutes avant l’heure de départ.

Durée moyenne du trajet A/R 1h45.

Réservation en ligne possible. Les Hôpitaux-Neufs

