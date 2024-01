Coccodrillo Blues diner concert à La Saine Ouverte La Saine Ouverte Mauguio, vendredi 19 janvier 2024.

Vendredi 19 Janvier 2024 à partir de 19h30

Participation de 5€ sur le prix du repas pour les musiciens

Info-Réservation ☎️ +33 4 67 07 34 48

https://www.saineouverte.com

https://www.facebook.com/events/1224433688517548

Coccodrillo Blues est un duo acoustique original

(deux voix, guitare & harmonica).

Basés à Montpellier ils jouent du blues traditionnel, du folk-blues et du

rock-blues.

« Le Coccodrillo Blues avec Nicola Marchi à la guitare et au chant assure avec grande classe tous les accompagnements guitare des morceaux en parfaite complémentarité avec son compère vocaliste et harmoniciste Christian Garcia (dit Krapot).

Leur répertoire est vraiment épatant et le public ne s’y trompe pas.

La grande complicité qui unit ces deux artistes en fait l’un des meilleur groupe de blues de la région, leur prestation est toujours chaleureuse »

Jean-Luc Martin « jazzaseizheur »

https://www.facebook.com/coccodrillo.blues

https://www.youtube.com/@coccodrilloblues

https://soundcloud.com/coccodrillo-blues

