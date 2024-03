LA SAGESSE LIBRE DES DEUX EXTRÊMES Montpellier, samedi 30 mars 2024.

LA SAGESSE LIBRE DES DEUX EXTRÊMES Montpellier Hérault

Au cours de cet atelier, Kadam Olivier nous expliquera la profonde sagesse bouddhiste des 12 maillons en relation de dépendance.

Nous plongerons dans la compréhension de la manière dont les éléments, les individus et les relations qui nous entourent coexistent dans un équilibre subtil et une interaction perpétuelle.

Au cours de cet atelier, Kadam Olivier nous expliquera la profonde sagesse bouddhiste des 12 maillons en relation de dépendance.

Nous plongerons dans la compréhension de la manière dont les éléments, les individus et les relations qui nous entourent coexistent dans un équilibre subtil et une interaction perpétuelle.

Cette sagesse nous ouvre les portes au-delà de notre perception habituelle, nous permettant d’embrasser l’impermanence et de transcender nos blocages pour nous mettre en mouvement vers une direction pleine de sens pour nous. 75 75 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-04-01 18:00:00

20 Rue du Carré du Roi

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

L’événement LA SAGESSE LIBRE DES DEUX EXTRÊMES Montpellier a été mis à jour le 2024-03-08 par OT MONTPELLIER