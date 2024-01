La Sagesse Atelier du Plateau Paris, mercredi 7 février 2024.

Du mercredi 07 février 2024 au vendredi 09 février 2024 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant

Plein tarif : 14€

Tarif réduit : 11€ – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit : 8€ étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

6€ pour les enfants de moins de 12 ans

Damien, trente-huit ans, comédien et célibataire endurci, croise la route d’une sage-femme à la retraite, Geneviève. Entre eux, la complicité et la confiance naissent immédiatement.

Tandis que Geneviève monte pour la première fois sur scène, traversée par ses vingt années dévouées à accompagner la naissance, les femmes, à prendre soin des corps, Damien requestionne ses choix de vie. Au fil de leurs échanges, tous deux s’interrogent : qu’est-ce que ces deux professions nous disent sur les façons dont on donne et représente la vie ? Comment considérer la vie dans un monde de plus en plus sombre ?

Avec une porosité propre au travail de la Compagnie le Dahu, la pièce devient un lieu d’expérimentation pour chaque interprète. Entre réalité et fiction, documentaire et fantasmagorie, chacun redéfinit son rapport à la vie, au soin, à l’environnement.

Un spectacle de la Compagnie le Dahu – Écriture et mise en scène : Maëlle Faucheur – Scénographie : Guillemine Burin des Roziers – Création sonore : David Costé, Création lumière et régie : Anne Palomeres – costumes : Léa Delmas

avec : Geneviève Govillé, Maëlle Faucheur, Daniela Vieira de Miranda, Damien Houssier, comédien.ne.s

Atelier du Plateau 5 rue du Plateau 75019 Paris

Contact : https://billetterie-atelierduplateau.mapado.com/event/311958-la-sagesse +33142412822 https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://atelierduplateau.org/infos-pratiques/

Cie le Dahu