Visite de l’exposition temporaire Chemin Volkan La saga du rhum, 13 mai 2023, Saint-Pierre. Visite de l’exposition temporaire Chemin Volkan Samedi 13 mai, 19h00 La saga du rhum Entrée libre Pendant plus d’un an, Olivier Lardeux a parcouru le village de Bourg Murat à la rencontre des habitants de son quartier. Au-delà d’un voyage dans les Hauts de l’île, le photographe nous partage la magie des rencontres qu’il a pu y faire. Un recueil des parcours de vie des habitans vient compléter les portraits photographiques.

Pour la nuit des musées : rencontre avec l’artiste et projection en continu du film « Chemin Volkan, contes photographiques ». La saga du rhum Chemin Frédeline, Saint-Pierre, Réunion, La Réunion Saint-Pierre 97410 La Réunion 02 62 35 81 90 http://www.sagadurhum.fr Unique musée dédié au rhum réunionnais, installé à saint-Pierre au cœur de la plus ancienne distillerie familiale de l’île, en activité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

