Granville Manche Que reste-il des origines celtiques de la langue française ? Où parle-t-on le français dans le monde ? Pourquoi y a t-il autant d’accents différents ? Quelles sont les langues étrangères qui ont enrichi le français ? Quels sont les emprunts français dans la langue anglaise ? Que parlerons-nous dans plusieurs siècles ? Cette exposition retrace les origines de notre langue.

Que reste-il des origines celtiques de la langue française ? Où parle-t-on le français dans le monde ? Pourquoi y a t-il autant d'accents différents ? Quelles sont les langues étrangères qui ont enrichi le français ? Quels sont les emprunts français dans la langue anglaise ? Que parlerons-nous dans plusieurs siècles ? Cette exposition retrace les origines de notre langue.

mediatheque@ville-granville.fr +33 2 33 50 34 09

