Martigues Martigues Bouches-du-Rhône, Martigues La saga des fadas en vagabondage Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

La saga des fadas en vagabondage Martigues, 4 septembre 2021, Martigues. La saga des fadas en vagabondage 2021-09-04 18:00:00 – 2021-09-04 La cour de l’île 1 Quai Lucien Toulmond

Martigues Bouches-du-Rhône Déambulation jubilatoire pour 8 comédiens, autant de « Barons » complices sur le parcours, de figures locales, d’artistes sans œuvres et d’une foule de suiveurs figurants famille et amis de cette noce, dans son insolite traversée de la Ville de Martigues – véritable héroïne de cette Saga des Fadas – évoquant le voyage des comédiens d’autrefois. Fiction truffée de réalité, si ce n’est l’inverse, dans ce délire errant, l’idée est de traverser la ville autrement, d’y laisser des signes, des traces et d’y inscrire la parole des gens. culture@ville-martigues.fr +33 4 42 10 82 90 Déambulation jubilatoire pour 8 comédiens, autant de « Barons » complices sur le parcours, de figures locales, d’artistes sans œuvres et d’une foule de suiveurs figurants famille et amis de cette noce, dans son insolite traversée de la Ville de Martigues – véritable héroïne de cette Saga des Fadas – évoquant le voyage des comédiens d’autrefois. dernière mise à jour : 2021-08-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Martigues Adresse La cour de l'île 1 Quai Lucien Toulmond Ville Martigues lieuville 43.40505#5.05116