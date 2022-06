La Saga de Molières Graveson, 30 juin 2022, Graveson.

La Saga de Molières

2022-06-30 – 2022-06-30

Graveson

Bouches-du-Rhône

Avec La Saga de Molière, la compagnie Les Estivants, dirigée par l’autrice et metteuse en scène Johana Giacardi, crée son premier spectacle d’envergure pour les 400 ans de la naissance de Molière et s’empare du récit épique de la vie et de la quête du dramaturge et comédien français Jean-Baptiste Poquelin. Quand a véritablement eu lieu l’âge d’or de Molière ? Dans l’instabilité des jeunes années ou dans le confort des dernières ? C’est sur les chemins de la ruralité, fidèle à l’esprit Molière, que la troupe des Estivants régalera de sa saga les villages des Bouches-du-Rhône, de places de villages en salles des fêtes…

Pièce de théâtre la saga de Molières.

+33 4 90 95 88 44 https://www.lestheatres.net/fr/a/2986-aller-vers—la-saga-de-moliere

