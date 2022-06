La Saga de Molière Saint-Andiol, 2 juillet 2022, Saint-Andiol.

La Saga de Molière

Château de Saint-Andiol Rue Maréchal Leclerc Saint-Andiol Bouches-du-Rhône

2022-07-02 20:30:00 – 2022-07-02

Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol

Saint-Andiol

Bouches-du-Rhône

La compagnie Les Estivants, dirigée par Johana Giacardi, vous présente son

Spectacle « La Saga de Molière ». L’auteure et metteuse en scène s’empare du récit épique de la vie et de la quête du dramaturge et comédien français Jean-Baptiste Poquelin. Offert par la Mairie de Saint-Andiol dans le cadre du label « Capitale Provençale de la Culture 2022.



Librement inspiré du Roman de Monsieur de Molière de Mikhaïl Boulgakov.

La Saga de Molière par la Compagnie Les Estivants.

+33 4 90 95 02 02 https://www.saint-andiol.fr/

Rue Maréchal Leclerc Château de Saint-Andiol Saint-Andiol

