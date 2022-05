La saga de Molière Aix-en-Provence, 9 juin 2022, Aix-en-Provence.

La saga de Molière Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher Aix-en-Provence

2022-06-09 – 2022-06-09 Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Johana Giacardi et Les Estivants s’amusent avec l’histoire officielle et revisitent librement la vie de Molière, de ses débuts à sa gloire. Pour autant tout y est, un peu autrement, farci de digressions rieuses et d’anachronismes. Citations et références se bousculent à un rythme effréné et nous embarquent dans un tourbillon historique, à la fois respectueux et insolent. De la troupe en vadrouille dans la boue des provinces aux fontaines de Versailles, on y aime le théâtre, pauvre ou riche, les textes et le jeu sans fin des acteurs.

Avec La saga de Molière, les Estivants entament un énième récit sur la vie et la quête du dramaturge et comédien français Jean-Baptiste Poquelin. Au Théâtre du Bois de l’Aune

http://www.boisdelaune.fr/

Johana Giacardi et Les Estivants s’amusent avec l’histoire officielle et revisitent librement la vie de Molière, de ses débuts à sa gloire. Pour autant tout y est, un peu autrement, farci de digressions rieuses et d’anachronismes. Citations et références se bousculent à un rythme effréné et nous embarquent dans un tourbillon historique, à la fois respectueux et insolent. De la troupe en vadrouille dans la boue des provinces aux fontaines de Versailles, on y aime le théâtre, pauvre ou riche, les textes et le jeu sans fin des acteurs.

Jas de Bouffan 1 Place Victor Schloecher Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-05-10 par