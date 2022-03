La saga de la Savane La comédie de Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

La saga de la Savane La comédie de Limoges, 26 avril 2022, Limoges. La saga de la Savane

du mardi 26 avril au dimanche 8 mai à La comédie de Limoges

On vient justement de lui signaler qu’Elliot le girafon est malade. Vite, il faut le trouver pour pouvoir le guérir ! Les animaux de la savane vont l’aider. Dans la savane, il y a des lions, des singes, des zèbres et des girafes, et il y a aussi Hubert, le gardien, qui veille sur tout ce petit monde. La comédie de Limoges 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Limoges Carnot-Marceau Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T10:30:00 2022-04-26T11:00:00;2022-04-27T10:30:00 2022-04-27T11:00:00;2022-04-28T10:30:00 2022-04-28T11:00:00;2022-04-29T10:30:00 2022-04-29T11:00:00;2022-04-30T10:30:00 2022-04-30T11:00:00;2022-05-01T10:30:00 2022-05-01T11:00:00;2022-05-07T10:30:00 2022-05-07T11:00:00;2022-05-08T10:30:00 2022-05-08T11:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu La comédie de Limoges Adresse 1 Rue de la Cité, 87000 Limoges Ville Limoges lieuville La comédie de Limoges Limoges Departement Haute-Vienne

La comédie de Limoges Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

La saga de la Savane La comédie de Limoges 2022-04-26 was last modified: by La saga de la Savane La comédie de Limoges La comédie de Limoges 26 avril 2022 La comédie de Limoges Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne