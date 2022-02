La Saga de Grimr Théâtre Pierre de Roubaix Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Théâtre Pierre de Roubaix, le mercredi 27 avril à 18:00

D’APRÈS LA BANDE DESSINÉE DE JÉRÉMIE MOREAU – ÉDITIONS DELCOURT. FAUVE D’OR AU FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BD D’ANGOULÊME 2018 L’idée d’adapter la Saga de Grimr en BD-Concert est née du désir de voir les planches féroces de Jérémie Moreau se libérer du papier et prendre vie dans un autre espace. La nature indomptable islandaise qu’il met en scène, semble en effet menacer à tout moment d’échapper au livre qui la garde. Il en va de même pour Grimr, son protagoniste orphelin, que l’envahisseur danois et le sort cruel tentent tant bien que mal d’anéantir. Doté d’une force impressionnante, la passion et l’amour l’animeront jusque dans sa perdition, et sa vitalité continuera à faire vibrer les volcans, bien au-delà de sa mort…

Tarifs : 8€ / 6€ / 4€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-27T18:00:00 2022-04-27T19:30:00

