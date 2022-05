La Saga de Grimr M.270, 6 mai 2022, Floirac.

La Saga de Grimr

M.270, le vendredi 6 mai à 20:00

BD-Concert, par L’Ensemble Drift L’idée d’adapter « La Saga de Grimr » en BD-Concert est née du désir de voir les planches féroces de Jérémie Moreau se libérer du papier et prendre vie dans un autre espace. La nature indomptable islandaise qu’il met en scène semble menacer à tout moment d’échapper au livre qui la garde. Il en va de même pour Grimr, son protagoniste orphelin, que l’envahisseur danois et le sort cruel tentent tant bien que mal d’anéantir. Doté d’une force impressionnante, la passion et l’amour l’animeront jusque dans sa perdition, et sa vitalité continuera à faire vibrer les volcans, bien au-delà de sa mort. C’est cette énergie et cette ardeur-là qui sont illustrées dans ce spectacle, qui associe l’énergie post-rock de l’ensemble Drift et le souffle romanesque du récit vidéo réalisé à partir de la bande dessinée éponyme. La Saga de Grimr , de Jérémie Moreau aux éditions Delcourt, a été récompensée d’un Fauve d’Or au Festival International de la BD d’Angoulême en 2018. Présenté en préam’Bulles du Festival Faites des Bulles organisé par l’Association Passage à l’Art Co-organisation : iddac, agence culturelle du Département de la Gironde et Passage à l’Art – Association organisatrice de Faites des Bulles. Sol Hess : guitares, basse Jérôme D’Aviau : batterie, clavier, mélodica, glockenspiel, Frédéric Cazaux : clavier, basse, harpe celtique, boîtes à musique et componiums, mélodica. Benjamin Lacquement : VJ Tout public à partir de 11 ans Durée : 1h10

Tarif : 14€/8€/6€

M.270 avenue Pierre Curie 33270 Floirac Floirac Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-06T20:00:00 2022-05-06T22:00:00