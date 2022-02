La saga de Grimr Le Dôme, 4 mars 2022, Talence.

La saga de Grimr

Le Dôme, le vendredi 4 mars à 19:30

Par l’Ensemble Drift Ce spectacle propose une expérience visuelle et musicale à travers un concert qui associe l’énergie post-rock de l’ensemble Drift et le souffle romanesque du récit vidéo réalisé à partir de la bande dessinée « La Saga de Grimr ». Cette œuvre nous conte une quête d’identité tragique dans le décor grandiose de l’Islande du XVIIIè siècle. Le héros y est confronté aux piliers de la culture islandaise : le prestige de la généalogie et la superstition. Les trois musiciens et le vidéaste, qui joueront en live, ont puisé leur inspiration dans différents univers musicaux (de la harpe acoustique au post-punk…) afin d’accompagner chaque émotion. Le concert immerge le spectateur dans la nature indomptable et dans la lutte de Grimr pour la vie et contre l’injustice. Une belle manière de découvrir l’album.

Par l’Ensemble Drift

Le Dôme 221, avenue de Thouars Talence Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T19:30:00 2022-03-04T21:00:00