EUR La Saga de Grimr propose une expérience visuelle et musicale à travers un concert qui associe l’énergie post-rock de l’ensemble Drift et le souffle romanesque du récit vidéo réalisé à partir de la bande dessinée « La Saga de Grimr » de Jérémie Moreau.

Cette œuvre nous conte une quête d’identité tragique dans le décor grandiose de l’Islande du 18ème siècle. Les 4 artistes ont puisé leur inspiration dans différents univers musicaux (de la harpe acoustique au post-punk…) afin d’accompagner chaque émotion, dessinant un paysage sonore et visuel sous tension.

Le spectateur est immergé dans la nature indomptable et dans la lutte de Grimr pour la vie et contre l’injustice.

La Saga de Grimr de J. Moreau – Fauve d’or 2018 au FIBD d’Angoulême.

Réservation conseillée.

Petite restauration sur place à partir de 19h.

Abbaye de Sorde 232 place de l’église Sorde-l’Abbaye

