La sacristie et le trésor de la cathédrale Saint-Sauveur Aix-en-Provence, 7 mai 2022, Aix-en-Provence.

La sacristie et le trésor de la cathédrale Saint-Sauveur Cave aux huiles 34 Place des martyrs de la Résistance Aix-en-Provence

2022-05-07 15:00:00 – 2022-05-07 16:30:00 Cave aux huiles 34 Place des martyrs de la Résistance

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

7 7 Les trésors des cathédrales font l’objet depuis plusieurs années d’un nombre croissant d’études. Ces études portent bien souvent sur trois démarches : l’analyse des sources écrites, l’étude des œuvres conservées et l’analyse des édifices, meubles et dispositifs dans lesquels les objets sont conservés. Le trésor étant étroitement lié à un édifice, il est donc indissociable du contexte historique, culturel et religieux local.

L’inventaire et l’étude du trésor de la cathédrale ont permis de découvrir énormément d’objets peu connus par exemple des vêtements liturgiques du XVIII° siècle remarquables, des reliquaires, et ainsi de retrouver leur origine.

Conférence de Cathédrale vivante:à la Cave aux huiles, animée par Frère Vincent, historien d’Art

acvpdt@gmail.com +33 6 37 70 33 06

Les trésors des cathédrales font l’objet depuis plusieurs années d’un nombre croissant d’études. Ces études portent bien souvent sur trois démarches : l’analyse des sources écrites, l’étude des œuvres conservées et l’analyse des édifices, meubles et dispositifs dans lesquels les objets sont conservés. Le trésor étant étroitement lié à un édifice, il est donc indissociable du contexte historique, culturel et religieux local.

L’inventaire et l’étude du trésor de la cathédrale ont permis de découvrir énormément d’objets peu connus par exemple des vêtements liturgiques du XVIII° siècle remarquables, des reliquaires, et ainsi de retrouver leur origine.

Cave aux huiles 34 Place des martyrs de la Résistance Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-04-08 par