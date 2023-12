Cinéma – Les Trois mousquetaires : D’Artagnan La Sabline – Salle polyvalente de la MJC 21 Lussac-les-Châteaux, 25 janvier 2024, Lussac-les-Châteaux.

Cinéma – Les Trois mousquetaires : D’Artagnan Jeudi 25 janvier 2024, 20h30 La Sabline – Salle polyvalente de la MJC 21 Tarifs : 6,50€ et 5€ (adhérents MJC et – de 16 ans)

Début : 2024-01-25T20:30:00+01:00 – 2024-01-25T22:30:00+01:00

Sorti le 5 avril 2023 en salle / Durée : 2h01min / Aventure, Historique

De Martin Bourboulon / Par Alexandre De La Patellière, Matthieu Delaporte / Avec Romain Duris, François Civil, Eva Green, Vincent Cassel, Pio Marmaï, …

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.

La Sabline – Salle polyvalente de la MJC 21 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux 86320 Le Vinatier Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 83 39 80 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@mjclussac.org »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lasabline.fr »}]