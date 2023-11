Cinéma – les cinq légendes La Sabline – Salle polyvalente de la MJC 21 Lussac-les-Châteaux, 13 décembre 2023, Lussac-les-Châteaux.

Cinéma – les cinq légendes Mercredi 13 décembre, 14h00 La Sabline – Salle polyvalente de la MJC 21 Tarif unique téléthon 6,50 € (3€ reversé au téléthon sur chaque billet)

À partir de 6 ans / Durée : 1h37.

L’aventure d’un groupe de héros, tous doués de pouvoirs extraordinaires. Emmenées par Jack Frost, un adolescent rebelle et ingénieux, ces cinq légendes vont devoir, pour la première fois, unir leurs forces pour protéger les espoirs, les rêves et l’imaginaire de tous les enfants.

La Sabline – Salle polyvalente de la MJC 21 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux 86320 Le Vinatier Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « accueil@mjclussac.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 48 39 27 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lasabline.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T14:00:00+01:00 – 2023-12-13T15:30:00+01:00

