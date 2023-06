Cinéma – Super Mario Bros La Sabline – Salle polyvalente de la MJC 21 Lussac-les-Châteaux, 13 juillet 2023, Lussac-les-Châteaux.

Cinéma – Super Mario Bros Jeudi 13 juillet, 15h00 La Sabline – Salle polyvalente de la MJC 21 Tarifs : 6,50 € et 5 € (adhérents MJC et – de 16 ans).

Alors qu’ils tentent de réparer une canalisation souterraine, Mario et son frère Luigi, tous deux plombiers, se retrouvent plongés dans un nouvel univers féerique à travers un mystérieux conduit. Mais lorsque les deux frères sont séparés, Mario s’engage dans une aventure trépidante pour retrouver Luigi.

La Sabline – Salle polyvalente de la MJC 21 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux 86320 Le Vinatier Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 48 39 27 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@mjclussac.org »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lasabline.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-13T15:00:00+02:00 – 2023-07-13T16:30:00+02:00

2023-07-13T15:00:00+02:00 – 2023-07-13T16:30:00+02:00