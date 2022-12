Théâtre: « Rester dans la course » par la cie La Sœur de Shakespeare La Sabline – Salle polyvalente de la MJC 21 Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

Vienne

Théâtre: « Rester dans la course » par la cie La Sœur de Shakespeare La Sabline – Salle polyvalente de la MJC 21, 24 mars 2023, Lussac-les-Châteaux. Théâtre: « Rester dans la course » par la cie La Sœur de Shakespeare Vendredi 24 mars 2023, 20h30 La Sabline – Salle polyvalente de la MJC 21

Tarif plein 8€, réduit 5€ (adhérents MJC, demandeurs d’emploi, étudiants, -16ans).

Les tribulations d’une quadragénaire qui révèle sans détour ses difficultés pour rester dans la course… Moment convivial à l’issue de ce spectacle proposé par la MJC 21 & la Boulit’. handicap psychique;handicap moteur;handicap visuel;handicap intellectuel pi;mi;vi;ii La Sabline – Salle polyvalente de la MJC 21 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Le Vinatier Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine Equipe artistique: Marilyne LAGRAFEUIL (interprétation, mise en scène, écriture), Sébastien CHADELAUD (création musicale, interprétation), Alexandre DOUBLET (collaboration artistique), Sandrine DEKETELAERE (production, diffusion).

Moment convivial et échange avec les artistes à l’issue du spectacle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T20:30:00+01:00

2023-03-24T21:35:00+01:00 Sandrine DEKETALAERE

Détails Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux, Vienne Autres Lieu La Sabline - Salle polyvalente de la MJC 21 Adresse 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Le Vinatier Ville Lussac-les-Châteaux Age minimum 14 Age maximum 99 lieuville La Sabline - Salle polyvalente de la MJC 21 Lussac-les-Châteaux Departement Vienne

La Sabline - Salle polyvalente de la MJC 21 Lussac-les-Châteaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lussac-les-chateaux/

Théâtre: « Rester dans la course » par la cie La Sœur de Shakespeare La Sabline – Salle polyvalente de la MJC 21 2023-03-24 was last modified: by Théâtre: « Rester dans la course » par la cie La Sœur de Shakespeare La Sabline – Salle polyvalente de la MJC 21 La Sabline - Salle polyvalente de la MJC 21 24 mars 2023 La Sabline - Salle polyvalente de la MJC 21 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux

Lussac-les-Châteaux Vienne