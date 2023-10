Exposition « Récits Croisés » La Sabline – Musée de Préhistoire Lussac-les-Châteaux, 6 octobre 2023, Lussac-les-Châteaux.

Exposition « Récits Croisés » 6 octobre 2023 – 13 janvier 2024 La Sabline – Musée de Préhistoire Entrée libre et gratuite / Tout public

Elles sont deux. Elles travaillent ensemble depuis des années. Leurs œuvres communes et personnelles s’accordent et se répondent dans des scénographies perpétuellement renouvelées.

La Sabline – Musée de Préhistoire 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux 86320 Le Vinatier Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.49.83.39.80 »}, {« type »: « email », « value »: « lasabline@lasabline.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lasabline.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T18:00:00+02:00 – 2023-10-06T20:00:00+02:00

2024-01-13T14:00:00+01:00 – 2024-01-13T17:00:00+01:00