Ateliers préhisto’ jeunes La Sabline – Musée de Préhistoire Lussac-les-Châteaux, 14 juillet 2023, Lussac-les-Châteaux.

Ateliers préhisto’ jeunes 14 – 28 juillet La Sabline – Musée de Préhistoire Tarif : 2,50€ par enfant / Sur inscription au 05 49 83 39 80

Tout l’été, des ateliers préhisto’ sont organisés par l’équipe du Musée de Préhistoire pour découvrir la préhistoire lussacoise.

Retrouvez tous les ateliers des mercredis et vendredi matin sur le site de la Sabline : http://www.lasabline.fr/musee-de-prehistoire/actualites

La Sabline – Musée de Préhistoire 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux 86320 Le Vinatier Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 83 39 80 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lasabline.fr »}, {« type »: « email », « value »: « lasabline@lasabline.fr »}] [{« link »: « http://www.lasabline.fr/musee-de-prehistoire/actualites »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T10:30:00+02:00 – 2023-07-14T12:00:00+02:00

2023-07-28T10:30:00+02:00 – 2023-07-28T12:00:00+02:00