Balade préhisto’ « Rencontre ancestrale » La Sabline – Musée de Préhistoire Lussac-les-Châteaux Catégories d’Évènement: Lussac-les-Châteaux

Vienne

Balade préhisto’ « Rencontre ancestrale » La Sabline – Musée de Préhistoire, 12 avril 2023, Lussac-les-Châteaux. Balade préhisto’ « Rencontre ancestrale » 12 et 19 avril La Sabline – Musée de Préhistoire Sur réservation./ Tarif adulte : 5 € / Tarif – 18 ans : 2,50 € Venez explorer le musée et les grottes aux côtés d’Alex Taille-Silex, qui vient de la préhistoire pour vous raconter la vie de son clan. La Sabline – Musée de Préhistoire 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux 86320 Le Vinatier Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 83 39 80 »}, {« type »: « email », « value »: « lasabline@lasabline.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lasabline.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T15:00:00+02:00 – 2023-04-12T17:00:00+02:00

2023-04-19T15:00:00+02:00 – 2023-04-19T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Lussac-les-Châteaux, Vienne Autres Lieu La Sabline - Musée de Préhistoire Adresse 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Ville Lussac-les-Châteaux Departement Vienne Lieu Ville La Sabline - Musée de Préhistoire Lussac-les-Châteaux

La Sabline - Musée de Préhistoire Lussac-les-Châteaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lussac-les-chateaux/

Balade préhisto’ « Rencontre ancestrale » La Sabline – Musée de Préhistoire 2023-04-12 was last modified: by Balade préhisto’ « Rencontre ancestrale » La Sabline – Musée de Préhistoire La Sabline - Musée de Préhistoire 12 avril 2023 La Sabline - Musée de Préhistoire Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux

Lussac-les-Châteaux Vienne