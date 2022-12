Balade préhisto’ « Du musée aux grottes » La Sabline – Musée de Préhistoire Lussac-les-Châteaux Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux

Vienne

Balade préhisto’ « Du musée aux grottes » La Sabline – Musée de Préhistoire, 4 janvier 2023, Lussac-les-Châteaux. Balade préhisto’ « Du musée aux grottes » 4 – 25 janvier 2023, les mercredis La Sabline – Musée de Préhistoire

Tarifs : 5 € et 2,50 € / Sur réservation au 05 49 83 39 80

Tout public / Durée : 2 h Tarifs : 5 € et 2,50 € / Sur réservation au 05 49 83 39 80 La Sabline – Musée de Préhistoire 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Le Vinatier Lussac-les-Châteaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine Découvrez les collections du musée et notamment les pierres gravées réalisées par nos ancêtres, maîtres dans l’art de la gravure. Puis partez à la découverte des grottes de La Marche et des Fadets, où elles ont été découvertes par milliers !

Une partie de la visite se fait en extérieur, prévoir des chaussures de marche, des vêtements en fonction de la météo et une lampe torche (non obligatoire).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-04T15:00:00+01:00

2023-01-25T17:00:00+01:00 La Sabline

Détails Catégories d’évènement: Lussac-les-Châteaux, Vienne Autres Lieu La Sabline - Musée de Préhistoire Adresse 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Le Vinatier Ville Lussac-les-Châteaux lieuville La Sabline - Musée de Préhistoire Lussac-les-Châteaux Departement Vienne

La Sabline - Musée de Préhistoire Lussac-les-Châteaux Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lussac-les-chateaux/

Balade préhisto’ « Du musée aux grottes » La Sabline – Musée de Préhistoire 2023-01-04 was last modified: by Balade préhisto’ « Du musée aux grottes » La Sabline – Musée de Préhistoire La Sabline - Musée de Préhistoire 4 janvier 2023 La Sabline - Musée de Préhistoire Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux

Lussac-les-Châteaux Vienne