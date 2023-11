Sortie au marché de Noël de Limoges La Sabline – MJC 21 Lussac-les-Châteaux, 16 décembre 2023, Lussac-les-Châteaux.

Sortie au marché de Noël de Limoges Samedi 16 décembre, 13h15 La Sabline – MJC 21

Tout public – famille / Tarif selon coefficient familial

Départ de la MJC 21 à 13h15. Prévoir un pique-nique ou restauration sur place possible et une paire de gants pour la patinoire. Retour pour environ 21h00.

Partons à la découverte des chalets, illuminations et de la décoration de la ville. Nous vous réservons une surprise pour la fin de journée.

Renseignements et inscriptions : Camille Archambault : 05 49 48 42 65 / familles@mjclussac.org

La Sabline – MJC 21 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux 86320 Le Vinatier Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T13:15:00+01:00 – 2023-12-16T21:00:00+01:00

